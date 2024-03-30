“2 bin Amerikan Dolarını kasaya verip, tedavüle sürdü”

Girne'de faaliyet gösteren "Viva Casino" isimli işletmede müşteri olarak bulunan zanlı Y.U. tasarrufunda bulundurduğu sahte 2 bin Amerikan Dolarını kasaya verdi, tutuklandı.

"Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından yargılanan zanlıya mahkeme 3 gün tutukluluk verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Dilek olayla ilgili bulguları aktardı.

Dilek, zanlının "Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis zanlının 25 Mart 2024 tarihinde saat 01:30 raddelerinde Girne'de, faaliyet gösteren "Viva Casino" isimli işletmede gazinoda müşteri olarak bulunduğu bir esnada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 40 adet 50 lik banknot tan oluşan MB 24416213 C,MB 24413472 C,MB 24413878 C.MB 24415550 C.MB 24414997 C,MB 24413088 C,MB 24413502 C.MB 24415299 C.MB 24415764 C,MB 24414585 C, MB 24414971 C,MB 24414334 C,MB 24415849 C,MB 24414041 C.MB 24415870 C,MB 24414495 C,MB 24412961 C.MB 24416027 C,MB 24415302 C,MB 24415159 C,MB 24415523 C,MB 24413308 C,MB 24416285 C,MB 24415215 C,MB 24415479 C,MB 24413960 C,MB 24412844 C.MB 24414650 C,MB 24412418 C,MB 24415264 C.MB 24413996 C.MB 24412870 C,MB 24412448 C,MB 24415458 C,MB 24416318 C,MB 24413743 C.MB 24415048 C,MB 24412967 C,MB 24412558 C,MB24412310C seri numaralı toplam 2000 Amerikan Dolarını kasaya verip, tedavüle sürdüğünün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis konu paraların emare olarak zapt edildiğini ve zanlının ikametgâhında yapılan aramada 20 adet 100 dolar toplam 2000 dolarlık banknot daha tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, bulunan paraların sahte olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyerek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk talep etti.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Sahte para zanlısına 3 gün tutukluluk

Öte yandan Girne'de faaliyet gösteren "Grand Pasha Casino" isimli işletmede müşteri olarak giden K.K. sahte olduğuna inanılan 1 adet Amerikan dolarını kasaya vererek tedavüle sürdü, tutuklandı. Mahkemeye soruşturma amaçlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Dilek olayla ilgili bulguları aktardı. Dilek huzurunda bulunan zanlının “Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29 Mart 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Girne'de faaliyet gösteren "Grand Pasha Casino" isimli işletmede, zanlının gazinoda müşteri olarak bulunan zanlının, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 1 adet MB24413708C seri numaralı 50 Amerikan Doları'nı kasaya verip, tedavüle sürdüğü tespit edilerek konu para emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığını ve yine ayni gün zanlının ikametkahında Girne kaza mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında bir arama yapılmış ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.