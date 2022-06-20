2 ayda ikinci elektrik zammı- Şimdi ne olacak?

KARŞIT GÖRÜŞ-ELEKTRİKTE İKİNCİ ZAM

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu:

Sözün bittiği yerdeyiz

- “İndirim yapılmasını beklerken yeniden zam geleceğini öğreniyoruz. Ciddi boyutta işsizlik hat safhaya çıkacak. 3 aydır yaptığımız önerilere cevap bekliyoruz, sonuç alamadık.”

- “Sanayi sektöründe hizmet veren firmalar, ilk yapılan elektrik zammına alışmaya çalışırken, şimdi yeni zam gündeme geldi. Yeni zamdan sonra ne olacak bilmiyorum. Herkes perişan halde.

Elektrik fiyatlarında ikinci zam gündeme geldi. Bu fiyatlarla sanayi sektörünü ne bekliyor?

“Bizler, sözün bittiği yerdeyiz. 3 aydır yaptığımız önerilere cevap bekliyoruz. Ne yazık ki sanayiciye karşı girişim yapılamadı. Sonuç alamadık. Bir sürü çalışma var ama sonuç alamadık. Sanayi sektöründe hizmet veren firmalar, ilk yapılan elektrik zammına alışmaya çalışırken, şimdi yeni zam gündeme geldi. Yeni zamdan sonra ne olacak bilmiyorum. Herkes perişan halde… 3 katı farka ulaşan elektrik faturaları söz konusuydu. İndirim yapılmasını beklerken yeniden zam geleceğini öğreniyoruz. Ciddi boyutta işsizlik hat safhaya çıkacak.”

Hükümetten talebiniz neydi, ne oldu?

“Devlet sanayi ve ticari tarife konusunda bizlerle hiçbir çalışma yapmadı. Bize göre; KIB-TEK’in maliyetlerini artıran unsurların ortaya çıkarılmalı, yeni yapılacak santral yatırımların, fizibilitesinin paylaşılmalıdır. Türkiye’den enterkonnekte projesinin akıbeti netleştirilmelidir. KIB-TEK yönetim kurulunda ilgili sivil toplum örgütleri de temsil edilmelidir.

Sanayi sektörüne yönelik en az 15 MW’lık yenilenebilir enerji kotası verilmeli ve üretici tarifelerine ayrı fiyat uygulanması yapılmalıdır. 2010 yılından beri sanayiciye Kws başına 10 kuruş olarak uygulanan elektrikteki destek önemli bir yüzdelik getirilerek uygulanmalıdır.”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit:

Zammı yapmak zorundayız

- “Şubat ayında Sucuoğlu döneminde bir Yönetim Kurulu kararı alındı. Her iki ayda bir, Kıb-Tek maliyetlerini gözden geçirmek zorundayız. Şu anda maliyet 3.25 TL, satış fiyatı 2.70 TL. Yeni zamlı fiyatlar Haziran faturalarına yansıyacak.”

- “Ne yazık ki döviz yükseldikçe, elektrik fiyatları da artacak. Bu zammı yapmak zorundayız. Elektrikte sektörel bazda çalışma yok.”

2 ay arayla elektrikte ikinci zam gündemde. Yeni fiyatlar ne zaman yürürlükte olacak?

“Zamlı fiyatlar, Haziran faturalarına yansıyacak. Üretim maliyeti şu anda 3.25 TL, satış fiyatımız ise 2.70 TL’dir. İlgili yasaya göre; kurum ne kar ne zarar edebilir. Biz de bu çerçevede neyse doğrusu onu yapmaya çalışıyoruz. Şubat ayında Sucuoğlu hükümeti döneminde bir Yönetim Kurulu kararı alındı. Her iki ayda bir, Kıb-Tek maliyetlerini gözden geçirir. Elektrik fiyatlarında düşüş ya da yükseliş olduysa faturalara yansıtılır. Bu Bakanlar Kurulu kararı ile Kıb-Tek’e verilen bir talimattır. Eğer yapılmazsa idareci olarak suç işlemiş oluruz. Haziran başı çalışmamızı yaptık. Fiyat artışı olduğunu gördük. Dünyada yakıttan gelen fiyat farkı var. Onu tespit ettik, hesapladık.”

Sektörler, yüksek elektrik fiyatlarından şikayetçi... Döviz yükseldikçe, elektrikte fiyatlar artacak mı?

Elektrik fiyatlarında sektörel bazda iyileştirme yapılacak mı?

“Sektörler bazında çalışma yok. Bu yönde bir çalışma talep gelse de kurumun Yönetim Kurulu’nun oluşumu bellidir. Sivil toplum örgütü temsilcisinin yönetimde yer alması için yasal düzenleme gerekli. Yenilebilir enerji kota ile değil, şebekenin gücüne bağlıdır. Sanayi sektörleri, öz tüketimleri kadar yenilebilir enerjiyle alçak gerilim müracaatları yapabilir. Biz işletmeyiz. Maliyetinde satmazsa, zararına satarsa, bu işletme yürümez. Kaliteli hizmet üretemez. Dünyada her şeyin bir bedeli var. 2016’dan beri kurumda elektrik fiyatlarına zam yapılmadı. Stoktan gidildi. Ambardaki mallar gitti. Sokak lambaları için ampul alamadı. Kurum zam yapmadı ama hizmet de yapamadı. Her ay bu tekerliği döndürmek için borç alma durumu olursa, faiz yükü biner. Ne yazık ki döviz yükseldikçe, elektrikte fiyatlar da artacak.”