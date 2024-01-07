1'i ağır 2 kişi yaralandı, 1 kişi ise tutuklandı

Gemikonağı’nda Cumartesi akşamı yaşanan bıçaklama olayında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki F.Y.’nin, eski kız arkadaşının evine giderek konuşmak maksadıyla ikametgaha giriş yaptığı, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile 20 yaşındaki kadını sol göğüs kısmından yaraladıktan sonra, ikametgah içerisinde bulunan M.A.Ç.(E-20)’yi de vücudunun muhtelif yerlerinden ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Ç.M.G. kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, M.A.Ç.’nın ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, F.Y.’nin tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.