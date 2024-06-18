1974’te çalınarak Almanya'ya kaçırılan eserler Kıbrıs’a iade ediliyor

1974 savaşı sırasında Kıbrıs'tan yağmalanan Doğu Ortodoks sanat eserleri satmaya çalıştığı gerekçesiyle 1998'de tutuklanan Aydın Dikmen tarafından yurtdışına kaçırıldığı iddia edilen 60 parça dini ve arkeolojik eserin Almanya’dan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri gönderileceği ve Alman makamlarıyla imzalanan anlaşma uyarınca 60 parça eserin 20 Haziran’dan sonra Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde anlaşmanın yapılması ve eserlerin Kıbrıs’a iade edilmesi için Kilise ve Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Eserler Dairesi tarafından 10 bin 500 Euro tutarında bir para ödendiği ve çalıntı eserlerin Almanya’da açık artırmaya konulmadan önce satın alındıklarını ekledi.