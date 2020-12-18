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1945 test yapıldı, 7’si yerel 13 pozitif vaka

1945 test yapıldı, 7’si yerel 13 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1945 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1945 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,1 vakanın mülteci olduğunu, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

 

18 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1945

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 294.508

Toplam Vaka Sayısı: 1355

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1203

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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