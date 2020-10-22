1920 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1920 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

22 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1920

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar - 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 206.626

Toplam Vaka Sayısı- 874

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 804

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 48

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok