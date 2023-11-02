19 Mayıs TMK’da “üniversite tanıtım etkinliği” düzenlendi

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde üniversite tanıtım etkinliği düzenlendi.

Okul yönetiminden verilen bilgiye göre Perşembe gün, 19 Mayıs TMK’daki çok amaçlı kültür salonunda gerçekleşen etkinliğe, Kıbrıs’ın kuzeyindeki farklı üniversitelerden temsilciler ile TMK mezunu olup kariyer yapan kişiler katılım gösterdi; öğrencilere, bölümler ve iş fırsatları tanıtıldı.

Düzenlenen etkinliğe; eğitim hayatlarına yön vermeleri amacıyla 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yanı sıra, meslek alanlarında bilgi edinebilmeleri amacıyla 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin de katılım gösterdiği bildirildi.