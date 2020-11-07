1899 test yapıldı, 10 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1899 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu söyledi.

7 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1899

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar - 9

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 232.841

Toplam Vaka Sayısı- 968

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 907

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-