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1899 test yapıldı, 10 pozitif vaka

1899 test yapıldı, 10 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1899 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1899 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu söyledi.

 

7 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1899

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar -  9

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  1 

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 232.841

Toplam Vaka Sayısı- 968

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 907

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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