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1820 test yapıldı, 9 pozitif vaka

1820 test yapıldı, 9 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

 

24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9 

Ülke dışından gelen vakalar - 3 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 2 

Yerel vakalar - 4 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 210.497

Toplam Vaka Sayısı- 894 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 816

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 73  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 49 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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