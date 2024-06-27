18 ay hapis cezasına mahkum oldu

Kermiya Geçiş noktasından giriş yaptıktan sonra tasarrufunda 2 adet silah ve mermi ile yakalanan Kıbrıslı Rum Antinos Artemi hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 18 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın okudu.

Yargıç, sanığı yargılandığı “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruftu” suçlarından suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Barkın, sanığın mahkum olduğu ateşli silah bulundurma suçunun toplum için tehlike arz eden bir suç olduğunu belirtti.

Şiddet olaylarına dikkat çekildi…

Yargıç, ülkede artan şiddet, adam öldürme ve yaralama gibi suçlarda silah kullanımında artış olmasının tüm toplum bireylerinde ciddi endişeye yol açtığını ifade etti. Barkın, “Geçmişte güven içinde yaşadığımız ülkemizde artık korku ve endişe içerisinde yaşar durumdayız. Davaya konu olan suçlar bu nedenle kamu menfaatini yakından ilgilendirmektedir” dedi.

Barkın, sanığın avukatının beyanlarına da değindi. Yargıç, savunmanın sanığın bir anlık dalgınlıkla iki adet silahı aracında unuttuğunu, ihmalkârlık sonucu bu suçları işlediğini belirttiğini aktardı. Anayasaya göre; herkesin barış güven ve huzur içerisinde yaşama hakkı olduğunu kaydeden Yargıç, toplum huzurunu zehirleyici suçlara ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesine gerektiğini ifade etti. Yargıç, sanığın ilk andan beri suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını ve silahın herhangi bir olayda kullanılmamasını ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, sanığı 18 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.