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1789 test yapıldı, 6 pozitif vaka

1789 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti. 

Bakan Pilli, 3 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı. 

 

3 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1789 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar -  6

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 227.126  

Toplam Vaka Sayısı- 945 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 878 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 62  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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