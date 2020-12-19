1700 test yapıldı, 8’i yerel 21 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1700 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1700 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
19 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1700
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 9
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 296.203
Toplam Vaka Sayısı: 1376
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1215
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 110
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1