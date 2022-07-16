17 yaşındaki Sıla Karaca’nın ölüm nedeni açıklandı.

Lefkoşa’da kaldığı evde dün rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sıla Karaca’nın (K-17) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Beyin Felci ve Solunum Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Tawonezvi’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak

Öte yandan, bu sabah 06.30 sıralarında, Girne'de sakin Lisa Nyasha Tawonezvi (K-29) kaldığı evde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirilmiş olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis açıklamasında, Tawonezvi’nin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.