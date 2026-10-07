17 yaşındaki gencin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Lefkoşa’da aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Adriana Lais De Carvalho Trıcamegy’nin, ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün YDÜ kampüsünde yürürken aniden rahatsızlanan Adriana Lais De Carvalho Trıcamegy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Trıcamegy’in otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Soruşturma devam ediyor.