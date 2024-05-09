17 yaşındaki çocuğun tasarrufunda “uçaksavar mermisi ve uyuşturucu” bulundu

Lefkoşa’da, tasarrufunda “uçaksavar mermisi ve uyuşturucu” bulunan 17 yaşındaki S.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, zanlının "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis Çarşamba gün saat 11:50 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi’nde bir polis ekibi tarafından şüphe üzerine araçta yapılan aramada yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki zanlı S.A’nın sağ eli ile aracın iki koltuğu arasında bulunan el freninin olduğu bölgeye bir şeyler koyması üzerine yapılan kontrolde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında streç naylona sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının kalmakta olduğu Lefkoşa, Küçük Kaymaklı'daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı çekmecesi içerisinde bir adet uçaksavar mermisi bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzip edileceğini, ayrıca alınan emarelerin tahlile gönderildiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.