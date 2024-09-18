“17 yaşında olmasına rağmen 3 ayrı sabıkası var”

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yargılanan 17 yaşındaki B.D. hakkındaki davada karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkûm edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanığın 8 Ocak 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’ne pencereden girdiğini söyledi.

Yargıç, sanığın içeriye girdikten sonra yazar kasada bulunan 12 bin TL’yi, 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını 2 bin TL zarara uğratarak çaldığını açıkladı.

Sanığın dükkân açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından yargılandığını kaydeden yargıç, aleyhindeki davalardan suçlu bulunup mahkûm edildiğini açıkladı.

“Dükkan Açma suçu yaygınlaştı”

Yargıç, mahkemeye yansıyan vakalara bakıldığında 7 yıl hapis öngören “dükkan açma” suçunun yaygınlaştığının görüldüğünü söyledi.

“3 sabıkası var”

Yargıç, sanığın 17 yaşında olduğuna vurgu yaparak, dükkân açma suçlarından 3 sabıkası bulunduğunu belirtti.

Yargıç, ayrıca sanığın müştekiyi tazmin etmediğini de belirterek, bu iki hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın 17 yaşında genç bir kimse olmasını, 8 aydır davasını tutuklu beklemesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç, sanığa ceza takdir ederken tüm hususları değerlendirdiklerini belirterek, 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.