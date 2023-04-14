“17 Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri” projesi hayata geçiyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Creditwest Bank sponsorluğunda gerçekleşen “17 Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri” projesi hayata geçirildi.

“17 Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri” projesinin tanıtım etkinliği, yarın saat 11.30’da Alaniçi’nde yapılacak.

Üreticiler, Tarım Bakanlığı yetkilileri ve ziraat mühendislerine bilgi vermek amacıyla gerçekleşecek etkinliğe Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve Tarım Bakanlığı yetkilileri de katılacak.