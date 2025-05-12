“17 ivedilik gelmesi saygısızlıktır”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkereyi görüşmeye başladı.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli söz alarak, genel kurul açıldıktan sonra önlerine 17 ivedilik gelmesini “saygısızlık” olarak niteleyerek, gündemde sadece bir yasa duyurusu yapıldığına işaret etti.

Bu işlerin bu şekilde olmaması gerektiğini, milletvekillerine hazırlanmak ve çalışmak için zaman tanınması gerektiğini kaydeden İncirli, bu çalışma şeklinin özensiz olduğunu söyledi. Bu tasarıların, belediyeler reformunun çok da başarılı olmadığını kanıtladığını kaydeden İncirli, “Övünerek yapılan reforma sürekli değişiklik istenmesinin başka bir anlamı olamaz” dedi.

İncirli, merkezi idarenin yerel yönetimlerin arkasında kaldığını, bu nedenle hükümetin belediyelerin başarılı olduğu alanlardan pay edinmeye çalıştığını savundu. İncirli, bu konuyla ilgili Belediyeler Birliği'nin ne dediğini de bilmek istediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Oğuz: “Belediyelerin 2.5/3 katı farkla su fiyatı belirlemesinin doğru değil”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, eleştirilere açık olduklarını ancak belediyeler yatırım yapacak diye su gibi gelirleri artırmasının kabul edilir bir şey olmadığını belirtti. Oğuz, suyun fiyatının belli olduğunu ancak uyarmalarına rağmen bazı belediyelerin farklı fiyat uyguladığını ve belediyelerin fiyat tarifeleri arasında büyük uçurumlar olduğunu kaydetti.

Belediyelerin kayıplarını halktan aldıkları su parasıyla kapatmaya çalışmasının doğru olmadığını dile getiren Oğuz, belediyelerin 2.5/3 katı farkla su fiyatı belirlemesinin doğru olmadığını hatırlattı.

Oğuz, konuşmasının ardından muhalefet milletvekillerinin su paralarının nasıl belirleneceğiyle ilgili soruları da cevapladı.

UBP Milletvekili Atun:

UBP Milletvekili Sunat Atun ise, İncirli’nin hükümeti saygısızlıkla itham etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, yasa tasarıları bugün ortaya çıktı diye bir şey olmadığını bu tasarılarının bazılarının dağıtımının çoğunun martta yapıldığını söyledi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, eleştirisinin ivedilik istenecek yasaların en azından 1 gün önce bilgiye getirilmesi olduğunu yoksa tasarılar üzerine çalışılmasının sorun olmadığını yineledi.

Genel kurul daha sonra ivedilik tezkeresini oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra Hukuk Siyasi İşleri, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde görev yapan UBP Milletvekili Fırtına Karanfil'in geri çekilmesi, yerine de UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un atanmasına ilişkin tezkereyi oyladı.