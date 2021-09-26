17.732 test, 54'ü yerel, 71 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 17.732 test sonucunda, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 111 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 3'ü yurt dışından gelenler arasından çıkarken. 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi. 54 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt bölgesinden.

26 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 54

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582

Toplam Vaka Sayısı: 19.239

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794