169 öğrenci, 17 öğretmen, 7 personelde Covid pozitif

Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı, 23- 28 Ekim tarihleri arasında 169 öğrenci, 17 öğretmen, 7 personel Covid-19 pozitif olarak kaydedildi.

Toplamda 470 öğrenci, 49 öğretmen ve 8 personel de ‘temaslı’ oldu.

Pozitif öğrenci sayısı İlköğretimde daha fazla

İlköğretimde 93 öğrenci, Ortaöğretimde 67, Mesleki Teknik Öğretimde ise 9 öğrenci COVID-19’a yakalandı. Virüse yakalanan 17 öğretmenden 8’inin İlköğretimde, 7’sinin Ortaöğretimde, 2’sinin ise Mesleki Teknik’te olduğu kayıtlara geçti.

COVID-19 testi pozitif çıkan 7 personelden biri Mesleki Teknik’te iken üçer kişi de Ortaöğretim ve İlköğretimde.

Temaslı sayısı Orta öğretimde dikkat çekti

Pozitif öğrenci sayısı İlköğretimde daha fazla olmasına karşın, temaslıların Orta öğretimde daha yüksek rakamlarda olduğu dikkat çekti.

İlköğretimde temaslı öğrenci sayısı 192 iken, Ortaöğretimde bu sayı 226 öğrenciden oluştu.

Personelde 7 Pozitif, 8 temaslı

COVID-19 olan personel ile temaslı olan personel sayısının ise neredeyse aynı olduğu da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.