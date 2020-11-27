1620 test yapıldı, 7 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1620 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1620 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını belirtti.
27 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1620
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar - 5
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 2
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 260.727
Toplam Vaka Sayısı- 1084
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1012
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 13
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 54
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-