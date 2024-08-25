16 yıldır kaçak yaşıyordu

Kıbrıs’ın kuzeyinde uzun süredir kaçak yaşam süren 44 yaşındaki A.U. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24.08.2024 tarihinde, saat 18.30’da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen A.U.’nun yapılan muhaceret kontrolünde, 30.09.2008 tarihinden itibaren 5bin 807 gün ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilerek suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde herhangi bir yerde çalışmadığını, tanımadığı insanların kendisine yiyecek ve karton verdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.