16 farklı sabıkası var, tutuklu yargılanacak

Gemikonağı’nda meydana gelen ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan aranmakta olan ve polise 3 ay sonra teslim olan zanlı T.G., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Müfettiş Muavini Andın Baytunç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Baytunç, olayın 8 Kasım tarihinde Gemikonağı’nda meydana geldiğini hatırlattı.

Polis, zanlının, daha önceden husumeti olduğu gerekçesiyle İbrahim Güder, Behiç Kurtcebe ve Taner Işıklar'ın üzerine doğru tasarrufunda bulundurduğu 9 mm çapındaki tabanca ile birkaç el ateş ettiğini söyledi.

Polis, İbrahim Güder'in karın kısmından, Behiç Kurtcebe'nin sol kasığından, Taner Işıkların ise bel kısmından yaralanmasına sebep olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis Müfettiş Muavini Andın Baytunç olay yerinde yapılan inceleme neticesinde 5 adet 9 mm'lik boş kovan, 2 adet 9 mm'lik mermi çekirdeği bulunarak, emare olarak zapt edildiğini ayrıca zanlının olay günü kullandığı NS 575 plakalı Mercedes marka aracının aşağı Bostancı'da ikametgâhında bulunup emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Baytunç zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve olaydan yaklaşık 3 ay sonra 25 Ocak 2021 tarihinde avukatı ile birlikte Lefke Karakolu'na gelip teslim olduğunu belirtti.

Polis soruşturmanın tamamlandığını, zanlının geçmişten günümüze 16 adet sabıkası bulunduğunu, olayın ardından zanlının yasadışı yollardan Kıbrısın güneyine kaçtığını ve 25 Ocak tarihinde geri dönerek polise teslim olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, meselenin ciddiyetine vurgu yaparak zanlının can güvenliği ve yargılanmadan kaçmasını engellemek maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesini talep etti.

Zanlı avukatının tutuklu yargılanma sürecine itiraz etmesi üzerine gerçekleştirilen duruşma 2 saat sürdü.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer olayın ciddiyetine zanlının yasadışı yollardan kaçmasını da göz önünde bulundurarak 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.