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1566 test yapıldı, 2'si yerel 13 pozitif vaka

1566 test yapıldı, 2'si yerel 13 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1566 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1566 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin yoğun bakımdan çıkarıldığını ve 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 10 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını kaydetti.

 

8 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1566

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 11

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok

Yerel Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta Sayısı: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 278.505

Toplam Vaka Sayısı: 1203

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1073

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 124

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 93

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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