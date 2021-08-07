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156 pozitif vaka

156 pozitif vaka

Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün 15 bin 753 test yapıldı, 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlandı.

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Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün 15 bin 753 test yapıldı, 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlandı.

Vakaların bölgelere göre dağılımında Girne, Mağusa ve Lefkoşa başı çekti.

Girne'de 55, Mağusa'da 34, Lefkoşa'da 33 vaka tespit edilirken, İskele'de 2, Lefke ve Güzelyurt'ta ise 1'er vaka görüldü.

Vakaların 5'inin yurt dışından geldiği, 25 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu belirtildi, 109 kişinin ise taburcu edildiği,açıklandı. 

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle: "Toplam 15.753 test yapıldı, 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlandı,  109 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.753 olup, 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 126 kişi ise yerel vakadır. 

33 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-5 / Yakındoğu Bulvarı-2/ Çağlayan-1/ Yenikent-2/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-4/ Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Metehan-1/ Meriç-2 

Girne 

Girne Merkez-30/ Karakum-2/ Esentepe-2/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-4/ Zeytinlik-3/ Karmi-1/ Alsancak-7/ Çatalköy-2/ Lapta-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-10/ Vadili-2/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Karakol-2/ Sakarya-1/ Yeniboğaziçi-4/ Paşaköy-1/ Baykal-5/ Maraş-4/ Tatlısu-3 


İskele 

İskele Merkez-2 

Güzelyurt 

Serhatköy-1 

Lefke 

Leke Merkez-1 


7 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.753   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 156    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25  

Yerel Vaka Sayısı: 126    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.066.492    

Toplam Vaka Sayısı: 12.447 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.826   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1579  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1359  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1436   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 226  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 307 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2727  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.073

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