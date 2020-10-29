1508 test yapıldı, 3 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1508 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1508 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
29 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1508
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar -
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 219.229
Toplam Vaka Sayısı- 927
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 852
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1