1503 test yapıldı, 2 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
23 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1503
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2
Ülke dışından gelen vakalar - 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 255.574
Toplam Vaka Sayısı- 1053
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 996
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 52
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 42
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-