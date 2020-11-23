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1503 test yapıldı, 2 pozitif vaka

1503 test yapıldı, 2 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 2 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 2 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

 

23 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1503

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

Ülke dışından gelen vakalar -  2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 255.574

Toplam Vaka Sayısı- 1053

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 996

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 52

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 42

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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