150 Kıbrıslı Türk öğrenci güneyde aşı oldu

Uluslararası Safe Pass alabilmek ve AB Covid-19 Sertifikası ile Avrupa ülkelerine sorunsuz girebilmek için öğrenciler güneye yöneldi.

Yurt dışında okuyan yaklaşık 150 Kıbrıslı Türk öğrenci, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin inisiyatifi sonrasında güneyde Fuarı alanındaki aşı merkezinde COVID-19 aşısı oldu.

Kıbrıslı Türk makamların, aşı verilerini güneyle paylaşmayı reddettiği iddia ediliyor.

Güneyde yetkililerin Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalara göre, amacın, öğrencilerin verilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin veriler portalına yüklenmesini sağlamak ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için yurt dışına yolculuklarının kolaylaştırmak olduğu belirtildi.

Aynı kaynaklar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin buna ihtiyacı olan daha başka Kıbrıslı Türk öğrencilere de hizmet etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti, üç hafta önceki veriler temelinde aşı sertifikası verebilmek amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen korona aşılarıyla aşı olanlarla ilgili listeleri Kıbrıs Türk tarafından istediği; ancak kuzeydeki yetkililerin buna henüz yanıt vermediği belirtildi.

Bu nedenle şu an, AB tarafından onaylanan aşılarla aşılanmış olan Kıbrıslı Türklerin kayıtlarının yapılabilmesi için, örneğin, aşılanmış olan Kıbrıslı Türklerin verilerini kaydedip ilgili belgeleri bilgisayara yükleyip elektronik bir platform oluşturulması gibi başka yollar aranmakta olduğu açıklandı.

Bulunacak çözümün önümüzdeki iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

Şu ana kadar Kıbrıs Türk tarafına Avrupa Birliği tarafından onaylanan 160.000 doz aşı verildi. Bunlardan 40.000’i son iki üç gün içerisinde iletildi.