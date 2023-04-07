“15 yıllık klasik sevdalısıyım”

Batuhan BORAKAN

İş insanı ve Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu, 15 yıldır antika biriktiriyor.

Araba, bisiklet, telefon, daktilo gibi birçok değerli ve önemli parça biriktiren Necipoğlu, bu işi keyifle yaptığını ve sevdalısı olduğunu ifade ediyor…

Necipoğlu, “Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde müze diye adlandırdığım bir yerim var. Orayı Kıbrıs’a özgü bir ‘köy kahvesi’ tarzı bir mekan yaptım, hobimi gerçekleştiriyorum” diyor.

“Koleksiyon gibi gözükse de, yatırım aracı oldu”

Klasik araçların hem zevk hem de bir yatırım aracı olduğunu söyleyen Necipoğlu, “Bu tür değerli araçları hem zevk hem de yatırım aracı olarak görüyorum” dedi.

Necipoğlu, pandemiden sonra klasik araçlarda ciddi bir değer artışı olduğu ifade ederek “Klasik arabaların kenara atılmasını doğru bulmuyorum, doğru araçlara yatırım yapılırsa değeri hiçbir zaman düşmez, artar” ifadelerine yer verdi.

“Motor sporları bu ülkede her yaşta insanın, özellikle gençlerin ilgi duyduğu bir spor dalıdır”

Necipoğlu, “Motor sporları ülkemizde hem katılım olarak hem de seyirci olarak ciddi ilgi duyulan bir spor dalıdır” dedi.

“Ülke yapısına baktığınızda bu ülkeden çok başarılı sporcular çıktı” diyen Necipoğlu “Bunun en iyi örneği Enver Haskasap’tır, sporcularımıza ne kadar fırsat verilirse o kadar başarılı olurlar” şeklinde konuştu.

“Drag pisti için çok geç kalındı”

Motor sporlarına finansal destek veren Necipoğlu, “Şu an da drag yarışları Akıncılar tünelinde gerçekleşiyor, gençlerin hobisini gerçekleştirebileceği bir drag pisti yok, bu konu için çok geç kalındı” dedi.

“Bir organizasyon gerçekleştirmenin ciddi maliyeti olduğu kadar, eziyeti de var. Bir an önce motor sporlarına gerekli önem verilmesi gerekir” şeklinde konuşan Necipoğlu, “En önemlisi can güvenliği, pist olursa hem sporcular daha iyi bir ortamda yarışacak hem de seyirciler keyifle yarışları izleyebilecek” ifadelerine yer verdi.