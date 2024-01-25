“15 yaşındaki çocuğu taciz etmekle” suçlanıyor

Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonda staj yapan 15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan G.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, soruşturmanın detaylarını aktaran polis, zanlının 31 Aralık 2023 ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonunda staj yapan 15 yaşındaki kıza önce fiziksel, sonra da sözlü tacizde bulunduğunu belirtti.

Olayın polisin bilgisine 24 Ocak 2024 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını belirten polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, olay yerinden kamera görüntüsü ve alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının aleyhinde bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı polise, şikâyetin neden bir ay sonra yapıldığını sordu.

Polis ise daha önce sözlü taciz ettiğini, 24 Ocak 2024 tarihinde ise fiziksel tacizde bulunduğunu, müştekinin ilk şikâyetini orada çalışan bir kadına yaptığını söyledi.

Polis, konunun işverene yansıdığını ve zanlıya sorduklarında itiraf içerikli bir sözlü beyanda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının ifadesinde sadece fiziksel tacizi itiraf edip, diğer suçlamaları reddettiğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.