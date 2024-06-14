15 gün dayanabildi: 86 yaşında hayatını kaybetti

Girne’de 30 Mayıs’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan 86 yaşındaki Seniha Andaç hayatını kaybetti.

Boğazyolu Caddesi üzerinde, Ali ANDAÇ (E-59) yönetimindeki MB 404 plakalı salon aracın methalder olduğu trafik kazasında aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Seniha ANDAÇ (K-86), tedavi görmeke olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.