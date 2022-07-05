15 Ağustos’a kadar sürecin tamamlanması öngörülüyor

Yerel Yönetimlerdeki ‘reform çalışmasına’ ilişkin geçici AD-HOC komitede görüşmelerin tamamlandığını kaydeden Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak, “Son aşamasındayız, bugün rapor ortaya çıkacak, son şeklini komite üyeleriyle vereceğiz. Bunu Danışma Kurulu’na sunacağız” dedi.

Yeşilırmak, en geç 15 Ağustos’a kadar sürecin tamamlanmasını öngördüklerini kaydetti.

Raporun içeriğiyle ilgili de yorum yapan Yeşilırmak, şöyle devam etti: “Aslında çok da farklı bir şey yok. Bilimsel verilere bakarak kriterler oluşturuldu. Belediyelerin güçlendirilmesini amaçlıyoruz, birleştirilmesine ilişkin itirazlar vardı. Hangi kriterlere göre birleştirileceği çalışmaları komitede tamamlandı. Birinci ve ana kriterler; nüfus, mesafe, yüzölçümü, gibi kriterler yer aldı, ikinci kriterlerde ise belediyelerin idari yapıları yer aldı.”

Danışma Kurulu’nda karar üretileceğini kaydeden Yeşilırmak, “Yarın veya öbür gün kurul toplanacak. Bu aşamadan sonra durum netleşmeye başlayacak” yorumunu yaptı.

Yeşilırmak bu açıklamaları BRT'de yaptı.