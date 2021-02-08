147 yazardan Boğaziçi'ne destek: Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceğiz, aşağı bakmayacağız

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı kararı ile rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolarda öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına yazarlardan tepki geldi.

147 yazar, “Aşağı bakmayacağız” başlıklı bir açıklama yayımlayarak öğrencilerin baskı gördüğünü ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyım rektöre karşı anayasa güvencesindeki demokratik itiraz haklarını kullanan öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanlarının uğradıkları hukuksuzluğu ve baskıları üzüntüyle ve tepki duyarak izliyoruz.

Demokratik haklarını kullanan öğrencilere polisin yönelttiği “aşağı bak” komutu, millet iradesini dilinden düşürmeyen iktidarın ülkeyi nasıl yönetmek istediği ve yurttaşlıktan ne anladığını açıkça ortaya koymaktadır.

En üst kamu otoritelerince kullanılan nefret söylemi, öğrencilerin terörist diye yaftalanması, hukuksuz gözaltılar ve polis şiddeti ülkemizin anayasal bir hukuk devleti olmaktan çoktandır uzaklaştığının yeni bir kanıtıdır.

Bizler günlerdir direnenlerin ölü kelimelerin yükünü aldığını, dili canlandırdığını, tahakkümün pasını silip attığını, ülkenin önünde bin bir olasılıkla dolu yollar açtığını görüyoruz. Edebiyatçılar olarak bu şenliğe coşkuyla katılıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişin yanındayız. Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. Aşağı bakmayacağız.

Kimler imzaladı?

Bildiriye imza atan yazarlar şöyle:

A.Ömer Türkeş, Abdullah Yılmaz, Adnan Gerger, Ahmet Telli, Ahmet Tulgar, Ahmet Ümit, Akif Kurtuluş, Alper Akçam, Alper Beşe, Altay Öktem, Anıl Mert Özsoy, Aslı Erdoğan, Aslı Ilgın Kopuz, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay, Attila Aşut, Aydın Şimşek, Ayfer Tunç, Ayhan Geçgin, Ayşe Sarısayın, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Işık, Barbaros Altuğ, Barış Bıçakçı, Belma Fırat, Betül Dündar, Burak Acar, Burhan Sönmez, C. Hakkı Zariç, Can Dündar, Celal Çimen, Cem Erdeveciler, Ceren Cevahir Gündoğan, Ceren Olpak, Çetin Yiğenoğlu, Çiler İlhan, Cuma Boynukara, Cüneyt Ayral, Deniz Durukan, Doğuş Sarpkaya, Ece Temelkuran, Elçin Poyrazlar, Elif Durdu, Elif Şafak, Emel İrten, Emel Kayalı, Emirali Yağan, Erdoğan Kahyaoğlu, Eren Aysan, Erendiz Atasü, Eylem Ata Güleç, Fadıl Öztürk, Ferhan Şensoy, Gaye Boralıoğlu, Gökçer Tahincioğlu, Gonca Özmen, Gülce Başer, Gün Zileli, Güray Öz, Hakan Bıçakcı, Hasan Özkılıç, Hasan Öztoprak, Hatice Meryem, Haydar Ergülen, Hayri K. Yetik, Hicri İzgören, Hidayet Karakuş, Hülya Deniz Ünal, Hüseyin Bul, Hüseyin Şahin, İbrahim Baştuğ, İhsan Oktay Anar, İlhami Algör, İnci Asena, Irmak Zileli, İsa İnan, Jaklin Çelik, Kemal Gökhan Gürses, M. Mahzun Doğan, Mahir Ünsal Eriş, Mahmut Temizyürek, Mehmet Yaşın , Mehtap Ceyran, Mesut Kimsesiz, Mesut Varlık, Metin Cengiz, Müge İplikçi, Mukaddes Erdoğdu, Murat Özyaşar, Murat Uyurkulak , Murathan Mungan, Mustafa Köz, Namık Kuyumcu, Nazmi Bayrı, Necmiye Alpay, Nermin Yıldırım, Neşe Yaşın, Nesimi Aday, Nevzat Çelik, Niyazi Zorlu, Nurcan Baysal, Nurdan Arca, Olcay Özmen, Onur Orhan, Orhan Alkaya, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Oylum Yılmaz, Ömer Faruk Ciravoğlu, Önder Kızılkaya, Öner Yağcı, Özge Doğar, Özlem Doğan Kasırga, Pınar Öğünç, Rahmi Emeç, Sedat Yurttaş, Sema Aslan, Sema Kaygusuz, Semih Çelenk, Semih Gümüş, Semrin Şahin, Seray Şahiner, Sevim Korkmaz Dinç, Sezen Ünlüönen, Sezgin Kaymaz, Sibel Oral, Şaban Ol, Şebnem İşigüzel, Taçlı Yazıcıoğlu, Tarık Günersel, Tuğrul Keskin, Tülin Dursun, Turan Parlak, Turgay Fişekçi, Ümit Kıvanç, Ünal Ersözlü, Vecdi Erbay, Yaprak Zihnioğlu, Yaşar Seyman, Yekta Kopan, Yeşim Dinçer, Yiğit Bener, Yücelay Sal, Zeynep Altıok, Zeynep Oral, Zülfü Livaneli.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olmayan Melih Bulu’nun Erdoğan tarafından kararname ile okula rektör olarak atanması hem öğrencilerin hem de akademik personelin tepkisini çekmişti. Öğrencilerin yaklaşık bir ay önce başlattığı eyleme kısa bir süre sonra öğretim görevlileri de katılmıştı.

Melih Bulu’nun istifasını isteyen öğrencilere okulun yerleşkesi içerisinde polis tarafından müdahale edilmiş, onlarca öğrenci gözaltına alınmıştı. Öğrencilere destek için İstanbul ve Türkiye’nin farklı yerlerinde eylemler düzenlenmiş, göstericiler sert polis müdahalesi ile karşılaşmıştı.

İktidar kanadından "eylemlere katılanların çoğunluğunun Boğaziçi öğrencisi olmadığı ve terör örgütleriyle iltisaklı olduğu" iddialarına yer verilen açıklamalar yapılıyor.

En son olarak Bulu’nun kendisine rektör yardımcısı bulamadığı iddia edilirken Cumhurbaşkanı kararı ile üniversitede hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulmasına karar verilmişti.

Haberin orijinal linkine ulaşmak için: https://www.indyturk.com/node/312491/haber/147-yazardan-bo%C4%9Fazi%C3%A7ine-destek-zulme-ve-bask%C4%B1ya-boyun-e%C4%9Fmeyece%C4%9Fiz-a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1?fbclid=IwAR2i-YRRaz69Ddpb7SsPMH_KDeQolFSb7PbBvk8fM8PU3Ikg_FIqqDFRf9M