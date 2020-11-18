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1446 test yapıldı, 2'si yerel 14 pozitif vaka

1446 test yapıldı, 2'si yerel 14 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1446 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1446 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

 

18 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1446

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar -  12

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 249.214

Toplam Vaka Sayısı- 1020

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 959

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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