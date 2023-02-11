14 Şubat’ta depremzedeler için çalışacaklar

Lefkoşa Dereboyu’nda hizmet veren Hairplus Barber, 14 Şubat Salı günü kazandığı tüm parayı depremzedeler için Ahbap Derneği’ne bağışlayacağını duyurdu.

Hairplus Barber direktörleri Emrah Güvenç ve Efe Yaşat, 14 Şubat Salı günü yapılacak olan ödemelerin nakit olması için ricada bulundu.

Hairplus yetkilileri, 0533 885 5510 ve 0533 883 9009 numaralı telefonlardan randevu alınabileceğini kaydetti.