14 aydır ses yok!

Serap ŞAHİN

Sayıştay raporuna yansıyan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIB-TEK) 6,7 milyon Dolarlık yolsuzlukla ilgili başlatılan polis soruşturmasında 14 aydır herhangi bir tutuklama yaşanmadı, dönemin kurumdan sorumlu bakanı ve mevcut yönetim kurulu “kendilerine soruşturma amacıyla kimsenin ulaşmadığını” söyledi.

Sayıştay Başkanlığı tarafından Aralık 2022’de hazırlanan ve 8 Ocak 2023 tarihinde Başsavcılığa gönderilen ‘yolsuzluk’ raporu, 17 Ocak 20203 tarihinde ise soruşturma başlatılması adına Başsavcılık tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne sevk edilmişti.

Aradan 14 ay geçmesine karşın herhangi bir adım atılmadı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın 17 Ocak’ta başladığını ve devam ettiğini söyledi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ise, soruşturma ile ilgili hiçbir makamın kendisine ulaşmadığını, vurgunun yaşandığı sürece ilişkin hiçbir sorunun sorulmadığını ifade etti.

Öte yandan “yolsuzluk” iddialarının yaşandığı Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında KIB-TEK’ten sorumlu Maliye Bakanı olarak görev yapan Sunat Atun ise YENİDÜZEN’e daha önce konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını ifade etti.

Atun, Ekim 2023’de YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında polisin herhangi bir konuda kendisine ulaşmadığını ifade etmiş, “yolsuzluk” iddialarına yönelik ise “Açıkçası bu iddiaları üstüme almıyorum. Sonuçta KIB-TEK’i yöneten bakan değil; Yönetim Kuruludur” şeklinde konuşmuştu.

KIB-TEK’in, Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği akaryakıt alımlarına ilişkin hazırlanan Sayıştay raporunda, KIB-TEK’in Bakanlar Kurulu kararıyla, Kamu İhalesi Yasası’na aykırı şekilde, toplamda 20 kez, fazladan 6 milyon 747 bin 535 dolar ödeyerek yakıt alımı yaptığı ve kurumun zarara uğratıldığı ifade ediliyor…

Polis: “Soruşturma devam ediyor”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın 17 Ocak’ta başladığını ve devam ettiğini söyledi, daha fazla detay vermedi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa

“Bana ulaşan herhangi bir makam yok”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, 14 aydır görevde olduğunu ve bu süre zarfında polis veya sayıştayın konuyla ilgili kendisine ulaşmadığını, denetimlerle ilgili kurumda herhangi bir soruşturma olmadığını söyledi.

Dönemin KIB-TEK’ten sorumlu Maliye Bakanı Sunat Atun:

“YENİDÜZEN’e gerekli açıklamayı yapmıştım”

“Yolsuzluk” iddialarının yaşandığı Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında KIB-TEK’ten sorumlu Maliye Bakanı olarak görev yapan Sunat Atun ise konuyla ilgili daha önce gerekli açıklamayı yaptığını belirtti. Atun, Ekim 2023’de YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında polisin herhangi bir konuda kendisine ulaşmadığını ifade etmiş, “yolsuzluk” iddialarına yönelik ise “Açıkçası bu iddiaları üstüme almıyorum. Sonuçta KIB-TEK’i yöneten bakan değil; Yönetim Kuruludur” şeklinde konuşmuştu.

Atun, Mart 2023’de yine aynı konuda YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, rapora YENİDÜZEN sayesinde ulaştığını söylemiş, raporun hazırlanma sürecinde, adı geçmesine karşın kendisiyle kimsenin, hiçbir şekilde görüşmediğini ifade etmişti.

RAPORDAN…

İhalesiz alım süreci nasıl başladı?

Rapora göre, 13 Şubat 2021 tarihli yakıt alımında yaşanan “ıslak imza uygunluğu” tartışmalarıyla başlayan süreç, Bakanlar Kurulu’nun defalarca ihaleleri iptal etmesiyle devam etti. Ardından, dönemin KIB-TEK’ten sorumlu Maliye Bakanı Sunat Atun’un, Kamu İhale Yasası kapsamı dışında yakıt alımı yapılması önerisinin Bakanlar Kurulu’nda onaylanması ve Atun’un TPIC’ten yakıt alımı için başlattığı girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla, milyonlarca dolarlık alımlar patlak verdi.

Sözleşmenin devam ettiği şirket yerine, ihalesiz alım tercih edildi

Rapora göre, hâlihazırda yakıt alımının yapıldığı ancak alacak – verecek anlaşmazlığı nedeniyle kurumla davalık hale gelen Sidereal Lines LTD, KIB-TEK’le imzaladığı sözleşme gereği, tek taraflı fesih durumunda bile, “talep halinde” kurumun yakıt ihtiyacını karşılama yükümlülüğündeydi. Ancak kurum yönetiminin, bu 3 aylık süreçte şirketten talepte bulunmadığı, bunun yerine 3 ayda 20 kez ihalesiz alım yaptığı tespit edildi.

20 kez ihalesiz alım yapıldı

Bu kapsamda KIB-TEK, Bakanlar Kurulu kararıyla, Kamu İhalesi Yasası’na aykırı şekilde; İçkale isimli şirketten 9 kez, PETCO isimli şirketten 5 kez ve AKSA isimli şirketten 3 kez olmak üzere, toplamda 20 kez ihalesiz alım yaptı.

47 milyon yerine, 54 milyon Dolar ödendi; kurum 6,7 milyon Dolar zarara uğratıldı

Rapora göre, söz konusu yakıt alımları eğer sözleşmenin devam ettiği Sidereal Lines LTD’den alınsaydı, ödenecek miktar 47 milyon 575 bin 532 Dolar olacaktı. Ancak ihalesiz şekilde Bakanlar Kurulu kararıyla alınan yakıtlar, kuruma 54 milyon 317 bin 626 Dolar’a mal oldu. Bu, kurumun 6 milyon 742 bin 93 Dolar zarar ettiğine işaret ediyor.

Eksik veya yapılmamış milyonlarca TL değerinde pullama

Raporda ayrıca, milyonlarca lira değerinde eksik pullanan ya da pullanmayan sözleşmeler olduğu ve bu sözleşmelerin Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin bilgisine getirilmesinin kararlaştırıldığı görülüyor.

KIB-TEK’in Başbakanlığa bağlandığı sürece ilişkin araştırma yok

Sayıştay Başkanlığı, raporun; KIB-TEK’in, Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği akaryakıt alımlarına ilişkin hazırladığını söylüyor. Ancak raporda, KIB-TEK’in Maliye Bakanlığı’ndan alınıp, Başbakanlığa bağlandığı Temmuz 2022 tarihinin ardından yapılan ihalesiz yakıtlara ilişkin veriler yer almıyor. Raporun başlığında, “Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihlerini kapsadığı” ifade edilmesine karşın, Temmuz’dan Eylül’e kadar geçen 4 aylık süreçte yapılmış yasadışı alımlara ilişkin herhangi bir ifadenin yer almaması dikkat çekiyor…