1384 test yapıldı, 8’i yerel 13 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1384 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

13 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1384

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 4

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 285.486

Toplam Vaka Sayısı: 1270

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1117

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 147

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 114

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1