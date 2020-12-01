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1375 test yapıldı, 2'si yerel 21 pozitif vaka

1375 test yapıldı, 2'si yerel 21 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1375 olduğunu, 2'si yerel 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1375 olduğunu, 2'si yerel 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 9 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

 

1 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1375

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen vakalar -  16

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  3

Yerel vakalar - 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 266.380

Toplam Vaka Sayısı- 1129

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1029

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 95

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 23

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 72

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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