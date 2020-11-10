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1360 test yapıldı, 4 pozitif vaka

1360 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1360 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1360 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

 

10 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1360

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar -  4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 237.021

Toplam Vaka Sayısı- 980

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 925

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 50  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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