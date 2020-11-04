1351 test yapıldı, 4 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1351 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1351 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi.
4 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1351
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar - 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 228.477
Toplam Vaka Sayısı- 949
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 884
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 60
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-