134 yabancı uyrukluya taşınmaz mal satın alma izni

Bakanlar Kurulu’nun dün alınan kararlarında 134 yabancı uyruklu kişiye, taşınmaz mal satın alma izni verildi. Karar şu şekilde açıklandı:

“52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 134 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”