133 gün geçti, RAPOR YOK!

Devrim DEMİR

Ülkeyi sarsan ‘Özel Jet Skandalı’na ilişkin rapor, eksikler olduğu gerekçesi ile Başsavcılıkça polise geri gönderildi.

14 Haziran’da patlak veren ve YENİDÜZEN’in manşeti ile gündeme gelen ‘Özel Jet Skandalı’ sonrası, ‘polisin yürüttüğü çalışmaların’ beklendiği açıklanmıştı.

Hatırlanacağı üzere, pandemi nedeniyle önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu ve uçuşların durdurulduğu günlerde, 12 Haziran Cuma akşamı ülkeye karantina koşuluna uymadan gelen özel jet, UBP-HP Hükümeti’nde de sarsıntıya neden olmuştu.

Dönemin Turizm Bakanı olan ve ‘Özle jet’ skandalı sonrası görevden alınan Ünal Üstel, önceki gün katıldığı bir televizyon programında kamera görüntülerinin açıklanmasını istedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ise dosyanın incelendiğini eksiklikler tespit edildiği gerekçesi ile tamamlanması için yaklaşık 10 gün önce dosyanın polise geri verildiğini söyledi.

Dosya eksik…

Salgın sürecinde ‘karantina koşulu’ ile ancak ‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan’ ülkeye gelen ve karantina kuralına da uymayan özel grupla ilgili kamera kayıtları silindiği, bilgisayarlar formatlandığı ortaya çıkmıştı.

Edinilen bilgiye göre polis yaptığı soruşturma sonrası Ağustos ayında dosyayı Başsavcılığa teslim etti.

Başsavcılık tarafından incelenen raporda bir takım eksiklikler olduğu tespit edilirken, dosya savcılık tarafından yaklaşık 10 gün önce polise tamamlanması için iade edildi.

Üstel: “Polis raporunun detayları biran önce açıklansın”

UBP Girne Milletvekili ve Genel Başkan adayı Ünal Üstel, katıldığı bir televizyon programında ‘Özel Jet’ krizi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Özel jet Krizi’ diye anılan olayda alnının açık olduğunu savunan Üstel, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın konunun bilgisinde olduğunu belirterek, “Bana görevi veren Başbakan ve Yardımcısıydı. O insanların ülkeye gelişleri Bakanlar Kurulu izni ile oldu. Polis raporunun detayları bir an önce açıklansın” ifadelerini kullandı.

Görevi veren başbakan ve yardımcısıydı”

Üstel, görevi verenlerin başbakan ve yardımcısı olduğunu ifade ederek, “Özel jet krizi olayında bana bu görevi verenler başbakan ve Başbakan yardımcısıydı. Ben hazırladığım bir önergeyi Bakanlar Kuruluna götürdüm kıyametler koptu ve başbakan beni görevden aldı. Görevi veren de görevden alanda başbakandır. Biz usulüne itiraz ettik ama karara saygı duyuyorum. Özel jet olayında kamera kayıtları silindi, polis raporu çıktı ama her nedense bugüne kadarda kamuoyuna yansımadı. Konu savcılıkta incelemedeymiş. Şimdi her platformda yaptığım bir çağrıyı tekrarlıyorum bir an önce silinen kamera kayıtları açıklansın ve polis raporu ortaya çıksın. Ben olsaydım bu rapor şimdi on kere ortaya çıkmıştı. Kamuoyu vicdanın rahatlaması için bu raporun derhal açıklanması lazım.”

Üstel, “Kamera görüntülerinde varsam milletvekilliğinden istifa ederim” dedi ve şöyle devam etti;

Tekrar ediyorum özel jet olayında tek yaptığım Başbakan ve yardımcısı tarafından bana verilen önergeyi Bakanlar Kuruluna sunmaktı. Başka bir hareketimi veya o kamera kayıtlarımda görüntümü gören varsa milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım. Ülkeye gelen iş adamı kendi uçağı ve ailesiyle adaya geldi. Geçmişte bir ihaleye katıldı, yatırım yerini görmek için KKTC'ye geldi. Lapta bölgesinde gerçekleştirilecek bu dev yatırımı yapacak dünya çapında iş insanını üzülerek söylüyorum çirkin söylem ve uydurma senaryolarla ülkemizden gönderdik. Senede 400 yatın konaklayacağı bir merkez ve 1000 yataklı bir otelden olduk. Bu ülkede turizm yapmak kolay değil çok üzgünüm turizmcilerin önünü açmamız gerekiyor.”

Denktaş, ‘ön raporu’ açıklamıştı…

‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan’ ülkeye gelen ve karantina kuralına da uymayan özel grupla ilgili kamera kayıtları silindi, bilgisayarlar formatlandığı ortaya çıkmıştı.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda ‘jet skandalı’ araştırma raporunu okumuştu.

Rapora göre özel uçuş talebinin 11 Haziran tarihinde Sivil Havacılık Dairesi’ne iletildiği, Bakanlar Kurulu’nun da “uçağın gelişiyle ilgili mutabık” olduğu belirtilmişti.

Sivil Havacılık Dairesi’ne Sağlık Bakanlığı’ndan “uçağın karantina koşullu olarak ülkeye girebileceği” yönünde yazı verildiği de ön rapora yansımıştı. Raporun okunmasının ardından hükümet dışındaki tüm parti milletvekilleri Meclis salonunu terk etmişti…