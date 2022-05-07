132 karton sigarayla güneye geçmeye çalışan iki genç yakalandı

Aşağı Pirgo-Yeşilırmak geçiş noktasından dün Kıbrıs’ın kuzeyine geçen iki Kıbrıslı Rum gencin, kuzeyden satın aldıkları sigaralarla güneye dönmek isterken güneyde tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros’a göre beraberlerindeki 132 karton sigarayı Kıbrıs Rum Gümrük görevlilerinden saklamaya çalışan gençler, araçlarında arama yapılmasını engellemek için kaçmaya çalıştı, bu sırada araçtaki bazı sigara kartonları etrafa saçıldı.

Kuzeyden satın aldıkları 132 karton sigaraya Kıbrıslı Rum makamlarca el konulan gençlere 200 Euro para cezası kesildi.