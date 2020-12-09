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  3. Nisan ayında Covid-19 Kıbrıs Raporu
1316 test yapıldı, 1’i yerel 20 pozitif vaka

1316 test yapıldı, 1’i yerel 20 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1316 olduğunu, 20 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1316 olduğunu, 20 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

 

8 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1316

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen vakalar - 16

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3  

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 279.821

Toplam Vaka Sayısı- 1223

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1079

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 138

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 104

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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