1316 test yapıldı, 1’i yerel 20 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1316 olduğunu, 20 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

8 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1316

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen vakalar - 16

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 279.821

Toplam Vaka Sayısı- 1223

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1079

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 138

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 104

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-