“130-140 TL’ye satılan patates bu ülkenin iflasıdır”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), yaptığı açıklamada ülkede patates fiyatlarının 130-140 TL’ye yükselmesini sert bir şekilde eleştirdi. Temel tüketim maddelerinden olan patatesin bu fiyata satılmasının kabul edilemez olduğunu belirten KTEZO, bu durumu ülkenin iflası olarak nitelendirdi.

Açıklamada, patatesin et ve süt gibi toplumun temel gıda maddelerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, "Bu fiyatları arz, talep ya da denetimle açıklamaya kalkışmayın. Çok nettir ki toplumun asgari ihtiyaçlarıyla ilgimizi çoktan yitirdik" ifadeleri kullanıldı.

KTEZO, üretim, tedarik ve fiyat yönetiminde yaşanan eksikliklere vurgu yaparak, patates gibi ürünlerin soğuk hava depolarında saklanarak eksiklik durumunda halka arz edilmesini sağlayan TÜK (Toprak Ürünleri Kurumu) gibi kuruluşların işlevsiz hale getirilmesinin bu durumun temel nedeni olduğunu belirtti.

Açıklamada, artan enflasyon ve pahalılıkla birlikte yalnızca hane halkının değil, sanayi, otel, kafe ve restoranların da çöktüğü ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: "Bir cumhuriyet, bir devlet, halkın yaşam koşulları, sağlığı, eğitimi ve üretimden bağımsız düşünülemez. 130-140 TL’ye patates fiyatı bu ülkenin iflasından başka bir şey değildir!"

KTEZO, yaşanan ekonomik zorluklar karşısında vicdan ve ülke sevgisiyle yeniden bir başlangıç yapmanın mümkün olduğuna vurgu yaparak, yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.