13 yaşındaki çocuk kayıp

Girne’de yaşayan 13 yaşındaki Ömer Faruk Palta’nın kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “19.02.2025 tarihinde Polise verilen bilgide; 17.02.2025 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Girne sakini 13 yaşındaki Ömer Faruk Palta’nın okula gitmek için evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.