13. Uluslararası Kariyer Günleri çerçevesinde DAÜ’de “Eşitlik ve Sosyal Adalet” konulu panel düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü tarafından “Eşitlik ve Sosyal Adalet” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, panelin verimli geçmesini temenni etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, başarısız oldukları zaman mücadeleden vazgeçmemelerini istedi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilk mezunlarından olduğunu dile getirdi ve üniversiteye karşı her zaman aidiyet duyduğunu ifade etti.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da, bir DAÜ mezunu olarak üniversitede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilik yıllarında eşitlik ve sosyal adalet için mücadele verdiğini anlattı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, halka eşit ve adaletli bir şekilde davranılmasının önemini vurguladı.