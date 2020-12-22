13. maaşlar için Ankara’ya uçuyorlar

UBP-YDP ve DP azınlık hükümetinin 13. maaşlar için kaynak arayışı sürüyor. Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu sabaha karşı saat 03:00'de Ankara'ya uçuyor.

YENİDÜZEN'e açıklama yapan Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, ziyarette 13'üncü maaşlara yönelik kaynak arayacaklarını ve ekonomik protokolün ana hatlarını görüşeceklerini ifade etti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Başbakan Ersan Saner yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Başbakan Saner’e Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.

Başbakan Saner, ve Bakanlar, saat 03.30’da Ercan Havalimanından İstanbul’a gidecek.

Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın sabah İstanbul’dan Ankara’ya geçecek ve öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.

Başbakan Saner ve Bakanlar yarın gece yurda dönecek."