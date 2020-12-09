13 kişiyi yasa dışı yollardan kaçıracaktı

Balıkesir köyü yakınlarında şüpheli görülen kiralık araç ve konteynır içinde yapılan aramada farklı ülkelerden olduğu tespit edilen 13 kişi yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçmeye hazırlanırken yakalandı.

Zanlılar, yapılan ilk sorgulamada kendilerini Kıbrıs’ın güneyine M.E.’nin geçireceği yönünde ifade verdi.

Yapılan ileri soruşturmada M.E., polise giderek teslim oldu. Aleyhlerindeki soruşturma devam eden zanlılar, tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yol kenarında bekliyorlardı…

Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlıların ‘Ağır Bir Cürüm işlemek Kastı İle Gizli İttifak’ suçlarına methaldar olduklarını söyledi.

Polis, konteynerin arkasında bavulları ile birlikte saklı olan 13 zanlının saat 18.00 raddelerinde Cöş ekibi tarafından Balıkesir köyünde suçüstü tutuklandıklarını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada adı edilenlerin Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak içinde oldukları tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak 3 zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak ZPN 379 plakalı araç emare olarak alınmış olup adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıları Kıbrıs’ın güneyine geçireceği iddia edilen M.E.’nin polise teslim olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılardan bazıları suçla alakaları olmadığını ileri sürdü.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.