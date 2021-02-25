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13 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

13 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir marketin ise saat 18:00’da kapatması gerekirken kapatmayarak "yasal emirlere riayet etmediği" tespit edildi.

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 24-25.02.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir marketin ise saat 18:00’da kapatması gerekirken kapatmayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi. Polis,  bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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